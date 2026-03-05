Wieder Hundewelpen bei Grenzkontrolle in Sachsen entdeckt

Marienberg - Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain ( Erzgebirgskreis ) wieder Hundewelpen entdeckt.

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle in Reitzenhain zwei Hundewelpen entdeckt. © Bundespolizei

Am Mittwochvormittag nahmen die Beamten das Fahrzeug eines 24-jährigen Ungarn genauer unter die Lupe. Dabei wurden die beiden Tiere entdeckt.

"Die Welpen waren in Boxen aufgeteilt, aber nicht sicher verstaut", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Der junge Mann konnte zwar einen europäischen Heimtierausweis vorlegen, aber Recherchen ergaben schließlich, dass die Hundebabys zu jung sind, um alle nötigen Impfungen zu besitzen und reisefähig zu sein.

Die Polizisten verständigten das Veterinäramt. Eine Amtstierärztin hat die kleinen Hunde in ein Tierheim gebracht.