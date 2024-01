Karnevalssitzung nach Drohung abgesagt: Polizei findet anonymen Brief

Nach der Absage der Karnevalssitzung in Brühl sucht die Polizei weiter nach dem Verfasser des anonymen Briefes. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Polizei habe am Samstagnachmittag das Veranstaltungsgebäude durchsucht, nachdem sie einen Brief gefunden hätte, der Hinweise auf mögliche Gefahren für die Besucherinnen und Besucher der Sitzung enthalten habe, teilte die Polizei des Rhein-Erft-Kreises mit.

Einsatzkräfte hatten den Brief demnach am frühen Nachmittag an einem Streifenwagen vor der Brühler Polizeiwache gefunden. Was genau in dem Brief stand, war zunächst unklar.

Mithilfe eines Diensthundes habe die Polizei anschließend die Veranstaltungsräume durchsucht, hieß es weiter. Gegenstände oder Stoffe, von denen potenziell eine Gefahr hätte ausgehen können, seien dabei nicht gefunden worden.

Der Veranstalter habe sich dennoch dazu entschieden, die Karnevalssitzung abzusagen. Nun suche die Polizei nach der Verfasserin oder dem Verfasser des anonymen Briefes.