07.09.2023 10:15 Karton war auf der Durchreise nach Schweden: Zoll zieht zahlreiche Messer aus dem Verkehr

In Düsseldorf haben Zöllner am Flughafen in einer mysteriösen Kiste mehrere verbotene Messer gefunden.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen haben Kräfte des Zolls den richtigen Riecher bewiesen und mehrere verbotene Messer aus dem Verkehr gezogen. Die 13 Messer wanderten umgehend in die Hände der Beamten des Düsseldorfer Zolls. © Hauptzollamt Düsseldorf Insgesamt zehn Spring- und drei Butterflymesser fanden die Einsatzkräfte in einem eher unauffälligen Karton, der von Hongkong aus auf der Durchreise nach Schweden war. Die Beamten stoppten die Auslieferung des Kartons nach Skandinavien und beschlagnahmten die verbotene Ware kurzerhand. Anschließend übergaben sie den Sachverhalt der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Offiziellen Angaben zufolge sei geplant, die Messer nach Abschluss des Verfahrens zu vernichten. Die Ermittlungen laufen und sollen schon demnächst abgeschlossen werden.

