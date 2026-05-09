Kartons voller Cannabis: Polizei hebt Drogen-Netz in NRW aus

Aachen - Die Polizei hat in Eschweiler und Alsdorf zwei professionelle Cannabis-Plantagen entdeckt.

Nach einem Zeugenhinweis entdeckte die Polizei in Eschweiler und Alsdorf zwei professionelle Cannabis-Plantagen mit Tausenden Pflanzen und Setzlingen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Sichergestellt wurden Tausende Pflanzen und Setzlinge, eine Person wurde festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Freitag beobachtet, wie in einem Wohngebiet in Eschweiler Kartons mit auffälligen Pflanzen in einen Transporter geladen wurden.

Die alarmierte Polizei stellte fest, dass es sich um Hanfpflanzen handelte.

Im Zuge weiterer Ermittlungen durchsuchte die Polizei weitere Wohnungen in Eschweiler und Alsdorf. Dabei hoben die Polizisten zwei professionell betriebene Cannabis-Plantagen aus.