Unfall in Arnstadt: Mit 1,8 Promille durch Gartentor und Hang hinab

Arnstadt (Ilm-Kreis) - Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Freitagabend in Arnstadt einen spektakulären Unfall verursacht.

Eine 73-jährige Frau stürzte am Freitagabend mit ihrem Auto rund 25 Meter einen Steilhang hinab. (Symbolbild) © 123RF/rafaelbenari

Die 73-Jährige war laut Polizei mit ihrem VW Polo im Rothehüttenweg unterwegs, als sie im Bereich einer Kleingartenanlage anhalten wollte.

Der Versuch misslang jedoch, denn die Frau durchfuhr ein massives Eisentor einer Gartenparzelle und fuhr anschließend rund 25 Meter einen Steilhang hinab, bevor das Auto in einem Gebüsch zum Stehen kam.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell die Ursache für den misslungenen Bremsversuch heraus. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 73-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille.

Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Schaden am Eisentor wird auf rund 6000 Euro geschätzt.