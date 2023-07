Kassel: Betrunkene Frau rastet völlig aus und verletzt Sanitäterin und drei Polizisten

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Montag mitteilte.

Trotz heftiger Gegenwehr der 33-Jährigen konnte die schwer betrunkene Frau auf eine Polizeiwache gebracht und für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen werden. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Die laut dem Sprecher "hochaggressive und laut schreiende 33-Jährige" verpasste einer 30-jährigen Sanitäterin einen Faustschlag, auch ein Polizist wurde von ihr attackiert.

"Gegen ihre anschließende Festnahme wehrte sie sich nach Leibeskräften, bespuckte die Beamten und beleidigte sie aufs Übelste. Ein Polizist wurde durch einen Biss in den Unterarm, ein weiterer durch Tritte und Schläge bei der Fahrt ins Polizeipräsidium verletzt", schilderte der Sprecher den weiteren Ablauf der Ereignisse.

Auch auf der Polizeiwache tobte die betrunkene 33-Jährige weiter. Eine Polizistin, welche die Frau durchsuchen wollte, wurde von ihr in die Hand gebissen und verletzt.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst erlitten aber alle nur leichte Verwundungen und konnten ihren Dienst in der Nacht zu Samstag weiter fortsetzen. Die 33 Jahre alte Frau aus dem Werra-Meißner-Kreis wurde am Samstagmorgen in Kassel auf freien Fuß gesetzt - die Ermittlungen gegen sie dauern an.