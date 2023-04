16.04.2023 12:09 568 21-Jährige hindert Ladendieb an Flucht und wird dabei im Gesicht verletzt!

Ein 19-Jähriger wollte am Samstag gegen 14.53 Uhr Ware im Wert von 49 Euro aus einem Einkaufsmarkt an der Reichenbacher Straße in Görlitz mitgehen lassen.

Von Kim Marie Moser

Görlitz - Dieser Langfinger kam nicht weit! Die Polizei nahm den 19-Jährigen schließlich mit aufs Revier. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto Wie die Polizei berichtete, wollte ein 19-jähriger Pole am gestrigen Samstag gegen 14.53 Uhr Ware im Wert von 49 Euro aus einem Einkaufsmarkt an der Reichenbacher Straße in Görlitz mitgehen lassen. Als er kurz darauf jedoch am Kassenbereich vorbeigehen wollte, wurde er von einer aufmerksamen Kassiererin (21) angesprochen. Zwar versuchte er daraufhin zu flüchten – kam jedoch nicht weit. Polizeimeldungen Ehemaliges Vereinshaus in Kleingartenanlage richtet Mega-Schaden an: War eine Wärmepumpe schuld? Sofort sprang die Kassiererin auf und schaffte es, den Dieb gemeinsam mit einem helfenden Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wehrte sich der 19-Jährige derartig, dass die 21-Jährige leicht im Gesicht verletzt wurde. Kaum erschienen die Beamten vor Ort, brachten sie den Langfinger zur Klärung seiner Identität mit aufs Revier. Der örtliche Kriminaldienst hat die weiteren Ermittlungen seither aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/michaeljayfoto