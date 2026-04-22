Katzen gequält und getötet: Grausame Funde im Kreis Ravensburg
Wilhelmsdorf - Die Gemeinde Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg wird derzeit von einer Serie grausamer Tierquälerei erschüttert. Innerhalb nur einer Woche wurden zwei Katzen tot aufgefunden, die zuvor offenbar mutwillig misshandelt worden waren.
Die jüngste Entdeckung machten Anwohner am vergangenen Dienstag im Ortsteil Zußdorf. Dort wurde eine leblose Katze gefunden, die laut offiziellen Angaben der Polizei "massive Verletzungen" am Körper aufwies.
Der Täter soll das Tier an einem anderen Ort gequält und getötet und den Kadaver anschließend im westlichen Ortsteil abgelegt haben.
Dieser Vorfall ist jedoch kein Einzelfall. "Bereits in der Vorwoche sei ebenfalls eine misshandelte und getötete Katze im Ortsgebiet aufgefunden worden", berichten die Beamten.
Der Polizeiposten Altshausen hat angesichts der grausamen Funde umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen eines schweren Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.
Um dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen, sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die in den betroffenen Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 07584/9217-0 in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa