Katzen gequält und getötet: Grausame Funde im Kreis Ravensburg

Wilhelmsdorf - Die Gemeinde Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg wird derzeit von einer Serie grausamer Tierquälerei erschüttert. Innerhalb nur einer Woche wurden zwei Katzen tot aufgefunden, die zuvor offenbar mutwillig misshandelt worden waren.

Wer für die grausamen Taten verantwortlich ist, ist bislang unbekannt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die jüngste Entdeckung machten Anwohner am vergangenen Dienstag im Ortsteil Zußdorf. Dort wurde eine leblose Katze gefunden, die laut offiziellen Angaben der Polizei "massive Verletzungen" am Körper aufwies.

Der Täter soll das Tier an einem anderen Ort gequält und getötet und den Kadaver anschließend im westlichen Ortsteil abgelegt haben.

Dieser Vorfall ist jedoch kein Einzelfall. "Bereits in der Vorwoche sei ebenfalls eine misshandelte und getötete Katze im Ortsgebiet aufgefunden worden", berichten die Beamten.

Der Polizeiposten Altshausen hat angesichts der grausamen Funde umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen eines schweren Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.