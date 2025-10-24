E-Scooter-Fahrer flüchtet mit 90 km/h vor Polizei - Fahrer unter Drogen

Euskirchen - Eine wilde Verfolgung der etwas anderen Art hat die Polizei in Euskirchen bei Köln am Donnerstagabend erlebt: Ein Mann (39) flüchtete mit seinem frisierten E-Scooter mit teils extrem hoher Gechwindigkeit vor den Beamten.

Der beschlagnahmte E-Scooter weist statt der erlaubten 500 Watt ganze 6000 Watt auf. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Zuvor war der 39-Jährige gegen 20.40 Uhr auf der Kölner Straße unterwegs.

Als eine Streifenwagenbesatzung ihn und seinen augenscheinlich getunten Sccoter dann kontrollieren wollten, "gab er Vollstrom statt Vollgas und flüchtete mit circa 90 km/h durch die Innenstadt", berichtet ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Am Ende der Hetzjagd konnten die Einsatzkräfte den Euskirchener allerdings schnappen, nachdem dieser in der Straße "Erftbleiche" auf der nassen Fahrbahn ausgerutscht und hingefallen war. Auch sein anschließender Fluchtversuch zu Fuß war schnell beendet.

Bei seiner Kontrolle zeigte der Mann dann deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss. "Ein freiwilliger Vortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Zudem fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Amphetamine, die sichergestellt wurde", berichtet der Sprecher.