Keine gültige Bahnfahrkarte: Schwarzfahrerin geht mit Insulinstift auf Mitarbeiter los

Schönebeck - Am Montagvormittag wurde ein Bahnmitarbeiter in einem Regionalexpress von Magdeburg nach Schönebeck ( Salzlandkreis ) von einer Reisenden angegriffen und verletzt.

In einem Regionalexpress von Magdeburg nach Schönebeck sorgte eine Schwarzfahrerin (26) für einen Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Sven Hoppe/dpa

Zuvor wurde die Frau von einem Zugbegleiter erwischt, wie sie keine gültige Fahrkarte vorweisen konnte. Schon ihm gegenüber soll sich die 26-Jährige aggressiv verhalten haben, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Auch ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn war an Bord und griff ein. Er stellte sich zwischen die beiden Personen und wurde schließlich selbst zur Zielscheibe der Schwarzfahrerin.

Die 26-Jährige habe einen Insulinstift gegriffen und damit wild gestikuliert, hieß es. Dabei verletzte sie den Sicherheitsmitarbeiter am linken Auge.

Währenddessen wurde die Polizei durch den Zugbegleiter informiert. An der Haltestelle Schönebeck-Bad Salzelmen stiegen die Beamten hinzu und konnten die aggressive Frau aus der Bahn begleiten. Auch ein Rettungsdienst kam hinzu, weil die Bahnreisende kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte.

Gegenüber den Beamten gab die Ticketlose ihre Tat zu. Weitere Angaben wollte sie jedoch nicht machen.