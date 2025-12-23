Keine schöne Bescherung: Polizei findet 440 Kilo Pyrotechnik und eine Waffe bei einem 63-Jährigen

Halle (Saale) - Kurz vor Weihnachten ist den Einsatzkräften des Polizeireviers Halle (Saale) am Dienstag noch ein wichtiger Schlag gelungen. Bei einem 63-Jährigen entdeckten sie gleich mehrere verbotene Substanzen.

Die Polizei in Sachsen-Anhalt teilte Aufnahmen der beschlagnahmten Objekte. © Polizei Sachsen-Anhalt

Durchsucht wurden eine Wohnung im Stadtgebiet von Halle und ein Kleingartengrundstück im Bereich Bitterfeld/Roitzsch. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag mit.

Dabei entdeckten die Beamten unter anderem circa 440 Kilogramm Pyrotechnik der Kategorie F3 und F4. Diese sind für Privatpersonen ohne Qualifikationen oder Erlaubnis verboten.

Außerdem fanden sie circa 109 Gramm Cannabis und eine Schusswaffe und dazugehörige Munition. Für die Waffe ist ebenfalls eine Erlaubnis erforderlich.

Alle Gegenstände konnten beschlagnahmt und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern zur aktuellen Stunde an.