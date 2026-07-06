Keine technische Ursache: Krasse Wende bei Inferno in Wohnkomplex mit drei Toten

Monschau - Der Brand in einem Wohnkomplex in Monschau nahe Aachen ist nicht durch technisches Versagen entstanden.

Polizisten betreten das Gebäude, in dem bei einem Brand am 1. Juli insgesamt drei Menschen gestorben sind. © Henning Kaiser/dpa

Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag auf Nachfrage.

Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handele, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Die Ermittlungen gingen weiter, sagte sie.

Bei dem verheerenden Feuer waren in der Nacht zum vergangenen Mittwoch drei Männer ums Leben gekommen. Sie seien noch am Brandort gestorben, teilte die Polizei mit.

Die Rauchmelder hätten aber funktioniert - auch das hätten die Ermittlungen ergeben, sagte die Sprecherin.

Etwa 30 Menschen waren laut Angaben der Feuerwehr aus den Wohnungen evakuiert worden. Vorsorglich seien sie auf Rauchgasvergiftung untersucht worden, doch habe sich der Verdacht auf Verletzungen nicht bestätigt.