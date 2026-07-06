Teenager flieht mit Moped vor Polizei: Nach 500 Metern ist Schluss!

Lohmen - Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde ein Mopedfahrer (16) nach einer - ziemlich kurzen - Verfolgungsjagd mit der Polizei gefasst.

Auf einem Feld bei Doberzeit wurde ein flüchtiger 16-Jähriger auf seinem Moped gestellt. © Daniel Förster

Am späten Sonntagabend wollten die Polizisten den 16-Jährigen, der ohne Helm auf einem Moped "Sanyang" auf der Lohmener Straße in Pirna fuhr, kontrollieren. Der Teenager hielt davon offenbar nur wenig und versuchte den Beamten über einen Feldweg davonzufahren.

Die Flucht endete nach etwa einem halben Kilometer auf einem Feld bei Doberzeit. Dort konnten die Polizisten den Teenager auf seinem Gefährt stoppen.

Abgesehen davon, dass er ohne Helm gefahren war, besaß der Jugendliche auch keine Fahrerlaubnis und war mit 1,1 Promille unterwegs gewesen.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst.