Streit in Wohnung eskaliert: Mann vom Balkon gestoßen

Apolda - Ein Streit zwischen vier Männern ist am Samstagabend in Apolda mit einem Stoß vom Balkon eskaliert.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Apoldaer Wohnung wurde ein 48-Jähriger vom Balkon gestoßen. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich zwei Männer gegen 19.45 Uhr über einen Balkon Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Leutloffstraße. Dort gerieten sie mit zwei weiteren Männern in Streit.

Die Auseinandersetzung endete schließlich in einer Schlägerei.

Im Verlauf des Streits wurde ein 48-jähriger Mann vom Balkon gestoßen. Trotz einer Fallhöhe von rund 1,80 Metern erlitt er nur leichte Verletzungen.