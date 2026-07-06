Mann gibt sich als Security-Mitarbeiter aus und schlägt auf Zugreisende ein

Leipzig - Eine junge Frau wollte im Juni mit der S-Bahn von Leipzig in Richtung Lobstädt fahren, als ein Mann sie brutal aus dem Zug drängte und kurz darauf auf sie einschlug.

Die Polizei sucht nach Mitreisenden, welche die Szenen beobachtet haben. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Bundespolizei berichtete, ereignete sich der Angriff bereits am 16. Juni gegen 13.29 Uhr.

Demnach hat der bisher Unbekannte die Frau am Bahnhof Lobstädt gewaltvoll aus dem Zug gedrängt und sie dabei mit Pfefferspray besprüht.

Gegenüber Mitreisenden und der Zugbegleiterin gab sich der Mann als Sicherheitsmitarbeiter aus und unterstellte der Frau, gefährlich zu sein.

Auf dem Bahnhof hielt er sie dann durch Schläge und dem erneuten Einsatz von Pfefferspray vom Weggehen ab und erklärte, dass er bereits die Polizei gerufen habe.

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Mithilfe.