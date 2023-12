31 Jahre lang mit Briefbomben gedroht: So kamen die Ermittler dem Erpresser auf die Spur

Postkarten wie diese soll ein 70-Jähriger jahrelang im ganzen Bundesgebiet verschickt haben. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei am Donnerstag in Kempten berichteten, soll der Verdächtige in rund 360 Fällen mit handgeschriebenen Postkarten Lebensmittelherstellern und Hotelbetreibern im ganzen Bundesgebiet mit einer Briefbombe gedroht haben.

Der Mann habe jeweils 500.000 Euro gefordert, sich danach aber nicht mehr gemeldet. Die Serie hatte 1992 begonnen.

"Das Motiv ist noch völlig unklar", sagte Josef Ischwang, der Leiter der Kemptener Kriminalpolizei. Auf die Spur des 70-Jährigen kamen die Ermittler, weil die Postkarten im Raum Hannover versandt wurden.

Aktiv wurde die Kripo in Kempten, nachdem es auch mehrere Erpressungskarten gegeben hatte, die bei Betrieben im Allgäu ankamen.