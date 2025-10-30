Kennzeichen aus Pappe: Darf ein Transporter so weiterfahren?

Münchberg - Mit einem Kennzeichen aus Pappe ist ein Kleintransporter in Oberfranken unterwegs gewesen - zudem war der Wagen nicht versichert.

Der Polizei fiel das provisorische Kennzeichen sofort auf. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Eine Streife stoppte den 36 Jahre alten Fahrer in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.20 Uhr in Münchberg (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte.

Der Mann hatte den Wagen gerade erst gekauft und wollte ihn nach Litauen exportieren. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu, weiterfahren durfte er nicht.

Das Kennzeichen aus Pappe sei das ursprüngliche Kennzeichen des Kleintransporters gewesen.