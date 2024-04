Kettensäge, Sense & Co. verschwunden: Serie von Werkzeug-Diebstählen

Bei einem Einbruch in Plauen-Reinsdorf wurde auch eine Kettensäge gestohlen. (Symbolbild) © 123rf/mwolf112

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen Diebe zwischen dem 14. und dem 23. April im Plauener Ortsteil Reinsdorf auf einem Grundstück am Galgenberg in einen Schuppen ein. Dort klauten sie eine Husqvarna-Kettensäge, eine Bosch-Handkreissäge, sowie eine Motorsense im Gesamtwert von rund 1300 Euro.

"Auf dem Grundstück drangen sie gewaltsam in weitere Räumlichkeiten ein. Es entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt etwa 200 Euro", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau.

Der Einbruch wurde am Dienstagvormittag entdeckt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen im Verlauf der vergangenen Woche Personen aufgefallen sind, die für die Tat verantwortlich sein könnten.

Hinweise nimmt das Revier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.