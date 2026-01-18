KI-Werbeanzeige führt zu Betrug: Ehepaar verliert 128.000 Euro

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Im Landkreis Greiz ist ein Ehepaar Opfer eines großangelegten Betrugs geworden.

Ein Ehepaar wurde Opfer eines Betrugs und verlor über Monate hinweg 128.000 Euro durch vermeintliche Online-Geldanlagen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Wie die Polizeiinspektion Greiz mitteilte, erstreckte sich die Tat über einen Zeitraum von rund sechs Monaten und führte zu einem finanziellen Schaden von insgesamt 128.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Geschädigten über eine professionell gestaltete, offenbar mit Künstlicher Intelligenz erstellte Online-Werbeanzeige auf eine angeblich lukrative Geldanlage aufmerksam geworden.

In der Folge wurden sie dazu gebracht, über einen längeren Zeitraum immer wieder Geldbeträge zu überweisen. Die Zahlungen gingen überwiegend auf ausländische Konten und sollten angeblich Voraussetzung für eine spätere hohe Auszahlung sein.

Als es schließlich zur angekündigten Auszahlung kommen sollte, stellte sich heraus, dass die dargestellte Geldsumme tatsächlich nicht existierte. Erst in diesem Moment erkannten die Betroffenen, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen waren und erstatteten Anzeige.