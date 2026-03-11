Nach Gewalttat verstorben? Spaziergängerin findet tote Frau in Wald

Mannheim - In einem Wald in Mannheim ist eine tote Frau gefunden worden.

In einem Mannheimer Wald lag eine tote Frau. Jetzt ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Eine Spaziergängerin habe die Leiche am Mittwoch kurz nach 8 Uhr entdeckt, teilte die Polizei mit. Eine Gewalttat könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Gebiet rund um den Fundort der Frau sei weiträumig abgesucht worden.

Ein Sprecher der Polizei machte auf Anfrage zunächst keine weiteren Angaben, wie zum Alter der Frau oder den genauen Umständen des Fundes. Die Polizei ermittele zu den Hintergründen des Todes.