Vier Menschen verletzt: Betrunkener Audi-Fahrer macht sich aus dem Staub

Mühlhausen - Schwerer Unfall am Sonntagmorgen in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis). Mehrere Personen wurden verletzt.

Der demolierte Audi blieb an im Gebüsch an einem Baum stehen. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 29-jähriger Audi-Fahrer in einer Rechtskurve auf Höhe der Ammerbrücke die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Bordstein, hob vom Straßenuntergrund ab und durchbrach einen Zaun.

Der Audi fuhr danach einen Abhang hinunter und krachte gegen mehrere Bäume. Der junge Fahrer war nach dem Unfall vom Tatort geflüchtet.

Die anderen vier Insassen im Alter von 23, 25, 37 und 43 Jahren verletzten sich und wurden in die Krankenhäuser nach Bad Langensalza, Heilbad Heiligenstadt und Mühlhausen gebracht.

Der Fahrer des Audis blieb unverletzt und konnte im weiteren Verlauf von der Polizei an sein Wohnanschrift angetroffen werden.

Ein Alkoholtest offenbarte, dass der 29-Jährige 1,27 Promille im intus hatte. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.