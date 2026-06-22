22.06.2026 17:14 Kind (†6) stirbt, Partner der Mutter unter Verdacht: Nun steht Todesursache des Kleinen fest

Nach dem Tod eines sechsjährigen Kindes ermittelt die Polizei gegen den Partner der Mutter und ließ eine Obduktion durchführen. Nun stehen die Ergebnisse fest.

Von Eric Mittmann

Osternienburger Land - Ein sechsjähriges Kind wird mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, stirbt dort wenige Tage später. Seitdem ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes gegen den Partner der Kindsmutter, ließ eine Obduktion durchführen. Nun haben die Behörden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Ein Rettungshubschrauber hatte das Kind Anfang Juni zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Tage später erlag es dort seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Die vorläufigen Befunde der Obduktion stimmen demnach mit den ärztlichen Diagnosen nach Aufnahme des Kindes in der Klinik überein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Montag mitteilten. Ärzte hatten bereits nach Einlieferung des Kindes schwerwiegende Verletzungen im Bereich des Kopfes festgestellt, die nicht auf einen Unfall zurückzuführen seien. Die Obduktion bestätigte diese Diagnosen nun. Demnach sei der Tod des Kindes nach dem vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung auf ein Schädel-Hirn-Trauma zurückzuführen. Darüber hinaus seien weitere Verletzungen festgestellt worden, die auf die Einwirkung stumpfer Gewalt gegen den Körper des Kindes hinweisen. Polizeimeldungen Mutter und Sohn in U-Haft: Festnahme nach mutmaßlichem Tötungsversuch an schwulem Paar "Nach dem vorläufigen Gutachten der Rechtsmediziner ist das Gesamtbild der festgestellten Verletzungen nicht mit einem Unfallgeschehen vereinbar", bestärkten Polizei und Staatsanwaltschaft.

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