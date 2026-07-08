Mehrere Autos geklaut: Diebe haben es wohl auf ganz spezielle Marke abgesehen

Nürnberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Autodiebe im Nürnberger Stadtgebiet zugeschlagen und mehrere Fahrzeuge geklaut. Offenbar hatte es ihnen eine spezielle Marke besonders angetan.

Autodiebe haben in Nürnberg gleich drei Fahrzeuge der Marke Toyota gestohlen. (Symbolbild) © 123rf/djedzura

Denn bei allen drei geklauten Autos handelt es sich um Modelle der Marke Toyota.

Gestohlen wurden folgende Fahrzeuge:

ein schwarzer Toyota Corolla Cross, Kennzeichen N-AV 1008

ein weißer Toyota Corolla Cross, Kennzeichen N-JK 1070

ein schwarzer Toyota Yaris, Kennzeichen N-EL 9999

Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auch auf die Mithilfe von Passanten, die eventuell an den Kennzeichen die geklauten Wagen erkennen könnten.

Die Fahrzeuge wurden in der Nacht aus der Jochensteinstraße, Neumarkter Straße und in der Straße Neuselsbrunn entwendet.

Der erste Wagen (N-AV 1008) wurde bereits nach der Tat kurzzeitig in der Hochkalterstraße gesehen. Der Toyota mit dem Kennzeichen N-JK1070 hielt sich – ebenfalls kurzzeitig – in der Scharrerstraße auf.