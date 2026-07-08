Mehrere Autos geklaut: Diebe haben es wohl auf ganz spezielle Marke abgesehen
Nürnberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Autodiebe im Nürnberger Stadtgebiet zugeschlagen und mehrere Fahrzeuge geklaut. Offenbar hatte es ihnen eine spezielle Marke besonders angetan.
Denn bei allen drei geklauten Autos handelt es sich um Modelle der Marke Toyota.
Gestohlen wurden folgende Fahrzeuge:
- ein schwarzer Toyota Corolla Cross, Kennzeichen N-AV 1008
- ein weißer Toyota Corolla Cross, Kennzeichen N-JK 1070
- ein schwarzer Toyota Yaris, Kennzeichen N-EL 9999
Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auch auf die Mithilfe von Passanten, die eventuell an den Kennzeichen die geklauten Wagen erkennen könnten.
Die Fahrzeuge wurden in der Nacht aus der Jochensteinstraße, Neumarkter Straße und in der Straße Neuselsbrunn entwendet.
Der erste Wagen (N-AV 1008) wurde bereits nach der Tat kurzzeitig in der Hochkalterstraße gesehen. Der Toyota mit dem Kennzeichen N-JK1070 hielt sich – ebenfalls kurzzeitig – in der Scharrerstraße auf.
Mögliche Zeugen, die in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Autos gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.
Titelfoto: 123rf/djedzura