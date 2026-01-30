Kind rutscht vor Auto aus und wird überfahren

Weimar - Schreckmoment am Donnerstagnachmittag in Weimar-West! Ein Kind wurde von einem Auto erfasst.

Der Junge wurde offenbar nicht schwerwiegend verletzt. (Symbolfoto) © 123rf/tatyanamakarova

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 11-Jährige vor einem am Straßenrand geparkten Auto ausgerutscht und habe anschließend nach einem verlorenen Schlüssel gesucht.

Als der 65-jährige Autofahrer kurz danach losfuhr, habe er den Jungen nicht gesehen und ihn unabsichtlich überfahren. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.