Kind rutscht vor Auto aus und wird überfahren
Weimar - Schreckmoment am Donnerstagnachmittag in Weimar-West! Ein Kind wurde von einem Auto erfasst.
Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der 11-Jährige vor einem am Straßenrand geparkten Auto ausgerutscht und habe anschließend nach einem verlorenen Schlüssel gesucht.
Als der 65-jährige Autofahrer kurz danach losfuhr, habe er den Jungen nicht gesehen und ihn unabsichtlich überfahren. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.
Der Junge war augenscheinlich mit dem Schrecken davongekommen. Er klagte zwar über Schmerzen, verletzte sich aber offenbar nur leicht. Die Rettungskräfte brachten das Kind im Anschluss für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.
Titelfoto: 123rf/tatyanamakarova