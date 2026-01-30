Schüsse bei Spielplatz: Polizei stellt Jugendliche
Von Lea Sophie Gräf
Vaterstetten - In Oberbayern haben Jugendliche mit einer Schreckschusspistole viermal in die Luft geschossen und für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.
Eine Zeugin hatte die Jugendlichen nahe einem Spielplatz in Vaterstetten im Landkreis Ebersberg beobachtet und die Polizei gerufen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rückten zahlreiche Streifen am Donnerstagabend aus und fahndeten nach den Jugendlichen.
Zunächst gingen die Beamten davon aus, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte. Nach etwa einer halben Stunde stellten sie einheimische Jugendliche.
Bei ihrer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine geladene Schreckschusspistole bei einem 17-Jährigen. Die Pistole wurde beschlagnahmt, sie gehörte eigentlich einem 19 Jahre alten Bekannten des 17-Jährigen, wie es hieß.
Das Tragen und Führen einer solchen Waffe erfordert laut Polizei einen kleinen Waffenschein, den beide nicht besaßen.
Das Abschießen und das Abgeben der Waffe sei ebenso eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld nach sich ziehe. Die Beteiligten müssen sich je auf eine Anzeige einstellen.
