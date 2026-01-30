Schüsse bei Spielplatz: Polizei stellt Jugendliche

Vaterstetten - In Oberbayern haben Jugendliche mit einer Schreckschusspistole viermal in die Luft geschossen und für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Zahlreiche Streifen rückten am Donnerstagabend aus, nachdem die Schüsse gemeldet wurden. (Symbolfoto) © 123rf/Susanne Fritzsche

Eine Zeugin hatte die Jugendlichen nahe einem Spielplatz in Vaterstetten im Landkreis Ebersberg beobachtet und die Polizei gerufen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rückten zahlreiche Streifen am Donnerstagabend aus und fahndeten nach den Jugendlichen.

Zunächst gingen die Beamten davon aus, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte. Nach etwa einer halben Stunde stellten sie einheimische Jugendliche.

Bei ihrer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine geladene Schreckschusspistole bei einem 17-Jährigen. Die Pistole wurde beschlagnahmt, sie gehörte eigentlich einem 19 Jahre alten Bekannten des 17-Jährigen, wie es hieß.

Das Tragen und Führen einer solchen Waffe erfordert laut Polizei einen kleinen Waffenschein, den beide nicht besaßen.