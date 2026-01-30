Betrunkener springt auf Taxi, attackiert und verletzt Sanitäterinnen
Nürnberg - Ein 20-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen in Nürnberg für ordentlich Aufsehen gesorgt. Laut Polizei hat er zuerst ein Taxi beschädigt und dann zwei Rettungssanitäterinnen angegriffen.
Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr morgens in der Pillenreuther Straße.
Der junge Mann fiel einer Zivilstreife ins Auge, als er unvermittelt vor ein vorbeifahrendes Taxi sprang.
Nachdem der Fahrer zum Abbremsen gezwungen wurde, rollte sich der Betrunkene über die Motorhaube, zerkratzte diese und beschädigte die Scheibenwischer.
Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. "Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Aufgrund dessen führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch", teilte die Polizei mit.
"Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte, welcher sich im Gewahrsam der Polizei unauffällig verhielt, durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht." Und hier eskalierte die Lage.
Helferin erleidet Nasenbeinfraktur
Der Beschuldigte habe sich zunehmend aggressiv verhalten und die beiden Rettungssanitäterinnen angegriffen. Einer der beiden schlug er ins Gesicht, ihre Kollegin konnte den darauffolgenden Schlag gegen sich abwehren.
Die erste Helferin erlitt einen Nasenbeinbruch, die zweite Schmerzen an der Hand. Hinzu gerufene Polizeibeamte nahmen den Mann erneut fest und brachten ihn in eine Fachklinik.
Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.
Titelfoto: 123rf/Christian Horz