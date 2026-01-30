Betrunkener springt auf Taxi, attackiert und verletzt Sanitäterinnen

Nürnberg - Ein 20-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen in Nürnberg für ordentlich Aufsehen gesorgt. Laut Polizei hat er zuerst ein Taxi beschädigt und dann zwei Rettungssanitäterinnen angegriffen.

Eine Streife beobachtete den 20-Jährigen und nahm ihn fest. Daraufhin wurde er aggressiver und griff zwei Frauen an. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr morgens in der Pillenreuther Straße.

Der junge Mann fiel einer Zivilstreife ins Auge, als er unvermittelt vor ein vorbeifahrendes Taxi sprang.

Nachdem der Fahrer zum Abbremsen gezwungen wurde, rollte sich der Betrunkene über die Motorhaube, zerkratzte diese und beschädigte die Scheibenwischer.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. "Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Aufgrund dessen führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch", teilte die Polizei mit.

"Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte, welcher sich im Gewahrsam der Polizei unauffällig verhielt, durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht." Und hier eskalierte die Lage.