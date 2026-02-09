Kinder an Skilift belästigt? Ausflug endet mit Schlägen ins Gesicht

Winterberg - An einem Skilift im sauerländischen Winterberg sollen am vergangenen Wochenende mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren eine Gruppe Touristen aus Belgien belästigt haben, ehe es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Teenagern und einem 45-Jährigen kam.

Die belgische Gruppe war zum Skifahren nach Winterberg gekommen, als es zu einer Auseinandersetzung mit drei Jugendlichen aus den Niederlanden und Deutschland kam. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag erklärte, wollten die belgischen Ski-Touristen im Alter zwischen zehn und 45 Jahren am vergangenen Samstagnachmittag gegen 15 Uhr an der Talstation des Skilifts in Neuastenberg in den Sessellift steigen, als ihnen die Gruppe Jugendlicher auffiel.

Dabei habe es sich um einen jungen Niederländer, einen Deutsch-Niederländer aus Kleve und einen Deutschen aus Essen gehandelt, so die Beamten.

Diese hätten dort zunächst Beleidigungen auf Niederländisch gerufen, während sie obendrein obszöne Gesten gezeigt, sexuelle Beleidigungen gerufen und dabei deutlich auf die zehn- und elfjährigen Mädchen aus der belgischen Reise-Gruppe gezeigt haben sollen.

Bei der Abfahrt seien die Belgier dann erneut auf die Jugendlichen getroffen, woraufhin ein Erwachsener (45) aus der Gruppe die Teenager zur Rede gestellt habe.

Diese hätten eingeräumt, "aus Spaß" Beleidigungen auf Niederländisch gerufen zu haben, stritten aber ab, jemanden direkt angesprochen zu haben.