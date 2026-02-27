Lkw-Anhänger im Harz geklaut: Millionen-Schaden

Schwanebeck - Teurer Diebstahl im Landkreis Harz : Bislang unbekannte Täter klauten am späten Donnerstagabend einen ganzen Lkw-Anhänger. Dafür brauchten sie nur fünf Minuten.

Im Harz wurde ein Lkw-Anhänger geklaut. (Symbolbild) © 123rf/vitpho

Drei bislang unbekannte Täter fuhren mit einem weißen Lkw auf das Firmengelände in der Straße Westfeld in Schwanebeck (Sachsen-Anhalt).

Dort koppelten sie einen Auflieger an und fuhren davon. Das Ganze ereignete sich in der Zeit zwischen 21.19 und 21.24 Uhr, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der geklaute Anhänger war mit mehreren Motorblöcken beladen. Der Schaden: Mindestens eine Million Euro!

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.