Kinder-Ansprecher bei Koblenz? Polizei gibt wichtige Hinweise

Koblenz/Mülheim-Kärlich - Geht ein sogenannter "Kinder-Ansprecher" in Mülheim-Kärlich bei Koblenz um? Die Polizei wandte sich deshalb am Donnerstagmorgen mit einigen wichtigen Hinweisen an die Bevölkerung, insbesondere an Eltern und Erziehungsberechtigte.