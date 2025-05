Kinderporno-Razzia: Über ein Dutzend Durchsuchungen in Sachsen

Erzgebirge/Mittelsachsen - Im Kampf gegen Kinderpornografie wurden am Donnerstag im Erzgebirge sowie in Mittelsachsen über ein Dutzend Objekte durchsucht!

Die Einsatzkräfte durchsuchten mehr als ein Dutzend Objekte in Mittelsachsen und im Erzgebirge. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Die Chemnitzer Kriminalpolizei vollstreckte gerichtliche Beschlüsse in elf Fällen, unter anderem wegen des Verdachts der Verbreitung, des Erwerbs sowie des Besitzes kinderpornografischer Inhalte.

Wie die Polizei mitteilte, wurden im Rahmen dessen in Zusammenarbeit mit der sächsischen Bereitschaftspolizei mehr als ein Dutzend Durchsuchungen durchgeführt.

Die Anschriften befanden sich in Mittelsachsen in Lichtenau, Mittweida, Hainichen, Jahnatal, Leisnig und Waldheim sowie im Erzgebirge in Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Elterlein, Oelsnitz, Schneeberg, Marienberg und Zschopau.

Die Ermittler des Fachkommissariats stellten dabei etliche beweismittelrelevante Speichermedien, Laptops, Telefone und weitere Technik sicher.