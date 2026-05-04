Streit eskaliert: Mann durch Schuss in Salzgitter verletzt

Salzgitter - Am Sonntagabend wurde in Salzgitter ( Niedersachsen ) ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen der Tat. (Symbolfoto) © 123rf/Pop Nukoonrat

Ersten Ermittlungen der Polizei Salzgitter zufolge kam es gegen 22.30 Uhr in der Chemnitzer Straße aus unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Diese sei so eskaliert, dass der spätere Täter auf seinen Kontrahenten mit einer Waffe schoss. Hierbei wurde das Opfer am Bein getroffen und musste ärztlich versorgt werden.

Wie die Polizei mitteilte, können derzeit keine Angaben zu den genauen Hintergründen der Tat oder dem Tatverdächtigen gemacht werden.