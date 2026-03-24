Klau-Tour in Sachsen: Diebe haben es auf geparkte Laster abgesehen

Heinsdorfergrund/Reinsdorf - Klau-Alarm in Sachsen ! Am Wochenende hatten es Diebe auf geparkte Laster abgesehen. Die Täter schnappten sich mehrere Fahrzeugteile, die auf den Lkws geladen waren. Der Schaden geht in die Zehntausende. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Diebe haben es in Sachsen auf geparkte Laster abgesehen. Am Wochenende wurden der Zwickauer Polizei gleich drei Fälle gemeldet. (Symbolfoto) © Inga Kjer/dpa

"Am Montagmorgen wurden der Polizei drei Diebstähle von Fahrzeugteilen aus geparkten Lkw gemeldet", teilen die Beamten mit.

Der erste Fall geschah auf einer Baustelle an der Straße "Am Windrad" in Unterheinsdorf (Gemeinde von Heinsdorfergrund, Vogtland). Dort hatten es die Täter auf Fahrzeugteile abgesehen.

"Der Sachschaden an dem betroffenen MAN-Lkw wurde auf 12.000 Euro geschätzt, der Entwendungsschaden auf 20.000 Euro", so eine Polizeisprecherin.

Ein ähnlicher Vorfall geschah etwa einen Kilometer entfernt an der Straße "Kaltes Feld". "Dort waren die Teile eines Mercedes-Lkw entwendet worden", heißt es. Sachschaden: 14.000 Euro, Stehlschaden: etwa 10.000 Euro.

"Der Tatzeitraum erstreckt sich in diesen beiden Fällen von Freitagnachmittag bis Montagmorgen", teilt die Polizei mit.