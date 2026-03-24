Klau-Tour in Sachsen: Diebe haben es auf geparkte Laster abgesehen
Heinsdorfergrund/Reinsdorf - Klau-Alarm in Sachsen! Am Wochenende hatten es Diebe auf geparkte Laster abgesehen. Die Täter schnappten sich mehrere Fahrzeugteile, die auf den Lkws geladen waren. Der Schaden geht in die Zehntausende. Nun sucht die Polizei Zeugen.
"Am Montagmorgen wurden der Polizei drei Diebstähle von Fahrzeugteilen aus geparkten Lkw gemeldet", teilen die Beamten mit.
Der erste Fall geschah auf einer Baustelle an der Straße "Am Windrad" in Unterheinsdorf (Gemeinde von Heinsdorfergrund, Vogtland). Dort hatten es die Täter auf Fahrzeugteile abgesehen.
"Der Sachschaden an dem betroffenen MAN-Lkw wurde auf 12.000 Euro geschätzt, der Entwendungsschaden auf 20.000 Euro", so eine Polizeisprecherin.
Ein ähnlicher Vorfall geschah etwa einen Kilometer entfernt an der Straße "Kaltes Feld". "Dort waren die Teile eines Mercedes-Lkw entwendet worden", heißt es. Sachschaden: 14.000 Euro, Stehlschaden: etwa 10.000 Euro.
"Der Tatzeitraum erstreckt sich in diesen beiden Fällen von Freitagnachmittag bis Montagmorgen", teilt die Polizei mit.
Lkw an der A72 geplündert: Polizei sucht Zeugen
Auch an der A72 schlugen die Täter zu! Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen machten sich die Diebe an einem Lkw zu schaffen, der in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) in der Zufahrt stand, die von der Autobahn zu den Salzfässern der Autobahnmeisterei führt.
"Auch hier entwendeten der oder die unbekannten Täter die Fahrzeugteile, deren Wert auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden dürfte ähnlich hoch ausfallen", ergänzt die Polizei.
Nun werden Zeugen gesucht: Habt Ihr am Wochenende Beobachtungen gemacht, die mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnten? Habt Ihr möglicherweise verdächtige Personen beobachtet und könnt sie eventuell beschreiben?
Falls ja, dann meldet Euch bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0375/4284480.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, Inga Kjer/dpa