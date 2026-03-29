Kleiner Junge (3) läuft allein durch die Stadt: Zu Hause wird sein Fehlen gar nicht bemerkt

Nordhausen - Ein kleiner Junge war am Freitagnachmittag mutterseelenallein durch Nordhausen gelaufen. Was folgte, war ein größerer Polizeieinsatz .

Nach intensiver Suche konnte das Elternhaus des kleinen Jungen ausfindig gemacht werden. (Symbolfoto) © 123RF/tktktk

Ein Passant hatte an der Straße Taschenberg/Ecke Ammerberg bemerkt, wie ein Kind ganz allein durch das Stadtgebiet gelaufen war.

Als die daraufhin alarmierte Polizei wenig später vor Ort eintraf, konnten keine Angehörigen in der Nähe festgestellt werden. Darüber hinaus konnte der Junge weder sagen, wie er heißt noch wo er wohnt und fing an zu weinen.

Während sich ein hinzugerufenes Rettungsteam um die Betreuung des Kindes kümmerte, klapperte die Polizei Straße für Straße ab, um die Eltern des kleinen Jungen ausfindig zu machen.

Knapp 1,5 Stunden nach Alarmierung gelang den Einsatzkräften dann ein Durchbruch: Sie konnten das Elternhaus ausfindig machen.