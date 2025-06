Kleines Dorf atmet auf: Hochgefährlicher "Mann mit der Ukulele" festgenommen

Görsbach - Ein 43-Jähriger, der als " Mann mit der Ukulele " bezeichnet wird, versetzte die Bewohner im kleinen Dorf Görsbach im Landkreis Nordhausen in Angst und Schrecken. Nun wurde er festgenommen.

Der Mann wurde nach seinem Luftgewehr-Angriff zunächst in eine psychiatrische Abteilung gebracht. Nach kurzer Zeit wurde er dort jedoch wieder entlassen. © Silvio Dietzel

Wie die Beamten am Donnerstag (19. Juni) erklärten, wurde der polizeibekannte Mann nach "wiederholten Straftaten und intensiven Ermittlungen" in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzt dort in Untersuchungshaft.

Der 43-Jährige war am Mittwoch (18. Juni) gegen 16 Uhr in Görsbach festgenommen worden. Zuvor war gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen - davon zwei Fällen im Versuch - erlassen worden.

Am Donnerstag wurde er am Amtsgericht Nordhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft des Mannes an.