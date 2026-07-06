Kleinkind läuft auf Straße und wird von Motorrad erwischt

Weimar - Ein zweijähriges Kind ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Weimar leicht verletzt worden.

Ein zweijähriges Kind wurde in Weimar bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad leicht verletzt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Motorradfahrer in Richtung Bahnübergang unterwegs.

Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs und beidseitig parkender Autos fuhr er langsam und möglichst weit rechts auf der Fahrbahn.

In diesem Moment lief das zweijährige Kind plötzlich auf die Straße. Dabei wurde es vom Lenker beziehungsweise Außenspiegel des Motorrads am Kopf getroffen.