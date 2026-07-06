Kleinkind läuft auf Straße und wird von Motorrad erwischt
Weimar - Ein zweijähriges Kind ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Weimar leicht verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Motorradfahrer in Richtung Bahnübergang unterwegs.
Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs und beidseitig parkender Autos fuhr er langsam und möglichst weit rechts auf der Fahrbahn.
In diesem Moment lief das zweijährige Kind plötzlich auf die Straße. Dabei wurde es vom Lenker beziehungsweise Außenspiegel des Motorrads am Kopf getroffen.
Das Kind erlitt leichte Verletzungen, wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa