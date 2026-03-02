Kleinkind nach Autounfall an Waschanlage in Lebensgefahr

Heilbronn - Nach einem Unfall an einer Autowaschanlage am Sonntag in Heilbronn schwebt ein dreijähriges Mädchen in Lebensgefahr!

Der Autofahrer erfasste das kleine Mädchen im Bereich einer Waschanlage. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, befindet sich das Mädchen einen Tag nach dem Unfall weiterhin im Krankenhaus.

Das Mädchen hielt gegen 12.20 Uhr mit ihren Eltern an der Waschanlage auf.

Als ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Waschanlage wegfahren wollte, kam es demnach zu dem Unfall zwischen seinem Auto und der Dreijährigen.