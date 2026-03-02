Messer-Raub in Berliner Hotel: Polizei stellt mutmaßlichen Täter

Laut der Polizei konnte der mutmaßliche Täter, der ein Hotel auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte überfallen haben soll, identifiziert werden.

Berlin - Die Polizei Berlin sucht öffentlich nach einem unbekannten Mann, der am 25. Oktober 2025 ein Hotel in Berlin -Mitte mit einem Messer überfallen haben soll.

Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Täter. © --/Polizei Berlin

Nach bisherigen Ermittlungen ging der Täter gegen 4.20 Uhr durch den Haupteingang des Hotels an der Fischerinsel direkt zur Rezeption. Dort bedrohte er die Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte Bargeld. Aus Angst händigte das Hotelpersonal das Geld aus.

Anschließend flüchtete der Mann erneut durch den Haupteingang, lief zur Fischerinsel 1 und stieg dort in ein Taxi, mit dem er in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes. Die Beamten fragen nun, wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen kann, wer den Überfall beobachtet hat oder Hinweise zur Flucht mit dem Taxi geben kann.

Auch sonstige sachdienliche Informationen könnten für die Ermittlungen entscheidend sein.