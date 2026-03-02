Polizei eilt zu schlafendem Mann in Hinterhof - Und wird mehr als fündig

Weißwasser - Als der Polizei in der Oberlausitz am Wochenende ein schlafender Autofahrer gemeldet wurde, ahnten die Beamten nicht, dass ihnen dadurch ein "dicker Fisch" ins Netz gehen wird.

Der 26-jährige Pole hatte einiges an Diebesgut bei sich. © PD Görlitz

Am Sonntagvormittag hatte ein Augenzeuge einen Mann gemeldet, der seit mehreren Stunden mit seinem Mazda in einem Hinterhof an der Puschkinstraße in Weißwasser stehen und am Steuer schlafen würde.

Beim Eintreffen der Polizei war direkt klar, dass das angebrachte Kennzeichen am Wagen von einem Diebstahl stammte.

Die anschließende Kontrolle des 26-jährigen Polen brachte noch weitere Dinge ans Licht: Zum einen hatte der Mann keinen gültigen Führerschein. Ein Drogentest schlug zum anderen positiv auf Cannabis, Opiate und Amphetamin an.

Im Mazda stießen die Einsatzkräfte dann auf weitere polnische Kennzeichen und ein Ausweisdokument, die allesamt als gestohlen gemeldet waren.

Die Sachschäden am Fahrzeug des 26-Jährigen konnten zudem einem Unfall mit Fahrerflucht zugeordnet werden.