Polizei eilt zu schlafendem Mann in Hinterhof - Und wird mehr als fündig
Weißwasser - Als der Polizei in der Oberlausitz am Wochenende ein schlafender Autofahrer gemeldet wurde, ahnten die Beamten nicht, dass ihnen dadurch ein "dicker Fisch" ins Netz gehen wird.
Am Sonntagvormittag hatte ein Augenzeuge einen Mann gemeldet, der seit mehreren Stunden mit seinem Mazda in einem Hinterhof an der Puschkinstraße in Weißwasser stehen und am Steuer schlafen würde.
Beim Eintreffen der Polizei war direkt klar, dass das angebrachte Kennzeichen am Wagen von einem Diebstahl stammte.
Die anschließende Kontrolle des 26-jährigen Polen brachte noch weitere Dinge ans Licht: Zum einen hatte der Mann keinen gültigen Führerschein. Ein Drogentest schlug zum anderen positiv auf Cannabis, Opiate und Amphetamin an.
Im Mazda stießen die Einsatzkräfte dann auf weitere polnische Kennzeichen und ein Ausweisdokument, die allesamt als gestohlen gemeldet waren.
Die Sachschäden am Fahrzeug des 26-Jährigen konnten zudem einem Unfall mit Fahrerflucht zugeordnet werden.
Sichergestelltes Diebesgut füllt drei DIN-A4-Seiten
Als die Beamten das Fahrzeuginnere näher untersuchten, kam noch weiteres Diebesgut zum Vorschein: eine Angelausrüstung, eine Motorradausrüstung, das Portemonnaie einer 54-Jährigen, mehrere elektrische Werkzeuge und Fahrzeugschlüssel. Außerdem fand man die Zulassungsbescheinigung eines Kraftrades.
Schlussendlich füllten die sichergestellten Gegenstände ganze drei DIN-A4-Seiten im Protokoll der Einsatzkräfte.
Der 26-Jährige wurde zur Blutentnahme und anschließenden Vernehmung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Hehlerei, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.
Woher sein Diebesgut stammte, konnte bereits am Nachmittag geklärt werden: Ein Geschädigter meldete den Einbruch in mehrere Garagen am Weißkeißeler Weg. Allerdings fehlt von zwei entwendeten Simson-Mopeds noch jede Spur.
Insgesamt belief sich der Schaden auf knapp 15.000 Euro.
Titelfoto: PD Görlitz