Kleinlaster kracht auf A67 ungebremst in Baustelle und brennt komplett aus

Kreis Bergstraße - Ein brennender Kleinlaster hat in der Nacht auf den heutigen Donnerstag auf der A67 bei Einhauen im südhessischen Kreis Bergstraße zu einer längeren Sperrung geführt. Ein 47-jähriger Mann wurde verletzt.

Über eine Stunde dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Für diesen Zeitraum war die A67 in südlicher Richtung voll gesperrt. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Morgen den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war ein 21 Jahre alter Fahrer mit seinem Kleinlaster auf der A67 zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch in Richtung Mannheim unterwegs, als er sich gegen 0.50 Uhr in Höhe des Parkplatzes "Jägersburger Wald" einer Baustelle näherte.

Dort ist zurzeit der rechte Fahrstreifen durch einen Sperrwandanhänger und das zugehörige Zugfahrzeug gesperrt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der 21-Jährige mit seinem Wagen nahezu ungebremst in den aufgestellten Anhänger.

Laut dem Polizeisprecher geriet der Kleinlaster unmittelbar nach der Kollision in Brand. Der 21-Jährige blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug, das anschließend vollständig ausbrannte, noch rechtzeitig verlassen.

Weniger Glück hatte der 47 Jahre alte Arbeiter der Baustellenfirma, der zum Zeitpunkt des Unfalls neben dem Anhänger stand und durch den Aufprall des Lkws auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die A67 in südlicher Fahrtrichtung für über eine Stunde voll gesperrt werden. Außerdem wurde die Fahrbahndecke beschädigt und muss nun erneuert werden.