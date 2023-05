Kleinteile im Hals: Verzweifelter Vater läuft mit bewusstlosem Sohn (2) direkt in Polizeistation

Straubing - Ein 30 Jahre alter Mann hat in seiner Verzweiflung seinen zweieinhalb Jahre alten bewusstlosen Sohn in die Polizeiinspektion im niederbayerischen Straubing getragen und Hilfe erbeten.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch bekannt gab, kam der Vater gegen 16.30 Uhr in die Station.

"Zwischenzeitlich wurde von weiteren Beamten bereits der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert, die kurze Zeit später an der Dienststelle eintrafen. Das Kind konnte mit Atmung und bei Bewusstsein den Rettungskräften übergeben werden."

Allerdings verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Kindes erneut und ein Transport mit einem bereits gelandeten Rettungshubschrauber war nicht mehr möglich.

In einer umliegenden Klinik wurde der Junge schließlich stabilisiert und später in eine Fachklinik verlegt. Wie die Polizei außerdem bekannt gab, soll sich das Kind nach aktuellen Informationen in stabilem Zustand befinden, sei aber weiterhin in ärztlicher Behandlung.