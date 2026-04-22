Klingelstreich eskaliert: Mann packt Kind und greift zu Messer

Dingolfing - Bedrohungen, Handgreiflichkeiten – und das alles wegen ein bisschen Schabernack: In Dingolfing ist ein Klingelstreich von Kindern in einem Mehrfamilienhaus völlig eskaliert.

Die Kinder spielten dem 63-Jährigen einen Klingelstreich. (Symbolfoto) © Ole Spata/dpa

Ein 63-Jähriger, der sich davon gestört fühlte, packte eines der Kinder am Kragen, hob es hoch und ließ es fallen, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind wurde dabei leicht verletzt und das wiederum wollten seine Eltern sich nicht gefallen lassen.

Dabei spitzte sich die Situation weiter zu: Der 63-Jährige soll mit einem Küchenmesser gedroht und Beleidigungen ausgesprochen haben.