Knast statt Urlaub: Mann hat Patrone im Gepäck - doch dann stellt die Polizei noch was fest

Köln - Mit einer scharfen Patrone im Gepäck hat ein 55-Jähriger eine Urlaubsreise in die Türkei antreten wollen.

Am Flughafen Köln/Bonn wurde ein Mann festgenommen, der eine Patrone im Gepäck hatte. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Am Köln/Bonner Flughafen fiel das Geschoss aber den Sicherheitskontrolleuren auf, wie die Bundespolizei berichtete.

Einen Nachweis, dass er die Munition besitzen darf, konnte der Mann nicht vorweisen.

Er habe das Projektil vor drei Monaten vor seiner Tür gefunden, sagte er den Beamten. Als diese gegen ihn ein Verfahren einleiteten, kam es noch schlimmer: Bei der Personalienüberprüfung kam ein offener Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein ans Licht.