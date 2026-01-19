Knast statt Urlaub: Mann hat Patrone im Gepäck - doch dann stellt die Polizei noch was fest
Von Frank Christiansen
Köln - Mit einer scharfen Patrone im Gepäck hat ein 55-Jähriger eine Urlaubsreise in die Türkei antreten wollen.
Am Köln/Bonner Flughafen fiel das Geschoss aber den Sicherheitskontrolleuren auf, wie die Bundespolizei berichtete.
Einen Nachweis, dass er die Munition besitzen darf, konnte der Mann nicht vorweisen.
Er habe das Projektil vor drei Monaten vor seiner Tür gefunden, sagte er den Beamten. Als diese gegen ihn ein Verfahren einleiteten, kam es noch schlimmer: Bei der Personalienüberprüfung kam ein offener Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein ans Licht.
Fast 1000 Euro hätte der 55-Jährige direkt bezahlen müssen, um 30 Tage Haft abzuwenden. Weil er das nicht konnte, nahm seine Reise eine ungeplante Route: statt in die Türkei ging es ins Gefängnis. Das Flugzeug startete ohne ihn.
