Weniger Geldautomaten in NRW gesprengt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl von gesprengten Geldautomaten in NRW geht weiter zurück.

Immer seltener werden Geldautomaten in NRW Ziel von Sprengattacken. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In diesem Jahr gab es nach Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) bisher neun Fälle (Stand 8. Mai). Vor vier Jahren waren es zur gleichen Zeit noch 76 Sprengattacken.

Seit 2022 gingen die Zahlen kontinuierlich zurück. 2023 wurden bis zum 8. Mai 54 Attacken gegen Geldautomaten gezählt, 2024 waren es im gleichen Zeitraum 16 und 2025 nur noch 13 Fälle.

Am Ende des Jahres 2025 zählte das LKA 27 Sprengattacken - was auch insgesamt weniger waren als in den Vorjahren.

Entscheidend für den Rückgang dürfte die flächendeckende Ausstattung der Geldautomaten mit Farb-Kleb-Patronen sein, die die Geldscheine bei einer Explosion einfärben und damit unbrauchbar machen.