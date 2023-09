13.09.2023 12:10 Unbekannte steigen in Museum ein und klauen wertvolle Gegenstände

In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind Unbekannte in ein Museum in Köln-Lindenthal eingebrochen.

Von Florian Fischer

Köln - In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind Unbekannte in ein Museum in Köln-Lindenthal eingebrochen. In Köln sind Unbekannte in ein Museum eingebrochen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Nach Angaben der Polizei haben die Täter dabei ein Fenster des Museums für Ostasiatische Kunst aufgehebelt und wertvolle Exponate aus Vitrinen geklaut. Ein Mitarbeiter hatte zuvor laute Geräusche an der Vorderseite des Museums gehört und zwei Männer gesehen. Einer der Unbekannten soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, schulterlange Haare haben und ein Basecap getragen haben, der andere soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und einen grauen eckigen Rucksack - wie Lieferdienste ihn nutzen - getragen haben. Solltet Ihr Hinweise geben können, meldet Euch unter 02212290 oder per E-Mail bei der Polizei Köln.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa