Kontrahent in Lebensgefahr: Mann sticht mit abgebrochener Glasflasche zu

Bonn - Bei einem Streit in Bonn soll ein 40-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben.

Gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen wird jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Er sitzt unterdessen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in U-Haft, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die Männer aus noch unbekannten Gründen am Freitagabend auf einer Straße in der Nordstadt miteinander in Streit geraten.