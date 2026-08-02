Kontrahent in Lebensgefahr: Mann sticht mit abgebrochener Glasflasche zu
Von Petra Albers
Bonn - Bei einem Streit in Bonn soll ein 40-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben.
Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Er sitzt unterdessen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in U-Haft, wie die Polizei am Abend mitteilte.
Nach bisherigen Ermittlungen waren die Männer aus noch unbekannten Gründen am Freitagabend auf einer Straße in der Nordstadt miteinander in Streit geraten.
In dessen Verlauf soll der 40-Jährige zu der Flasche gegriffen haben. Der 34-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus.
Zeugen alarmierten die Polizei.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa