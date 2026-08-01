Streit artet aus: 34-Jähriger mit Glasflasche lebensgefährlich verletzt
Von Petra Albers
Bonn - Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung in Bonn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 40-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Er soll einen 34 Jahre alten Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.
Nach bisherigen Ermittlungen waren die Männer aus noch unbekannten Gründen am Freitagabend auf einer Straße in der Nordstadt miteinander in Streit geraten.
In dessen Verlauf soll der 40-Jährige zu der Flasche gegriffen haben.
Der 34-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa