Streit artet aus: 34-Jähriger mit Glasflasche lebensgefährlich verletzt

Bonn - Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung in Bonn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 40-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

In Bonn wurde ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Er soll einen 34 Jahre alten Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die Männer aus noch unbekannten Gründen am Freitagabend auf einer Straße in der Nordstadt miteinander in Streit geraten.

In dessen Verlauf soll der 40-Jährige zu der Flasche gegriffen haben.