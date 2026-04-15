Kontrollaktion auf A4: Polizei stoppt mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss
Hainichen - Am Dienstagvormittag staute es sich bis in die Mittagsstunden auf der A4 zwischen Dresden und Chemnitz. Grund dafür war eine umfangreiche Kontrollaktion.
In Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Bundespolizei (Gemeinsame Fahndungsgruppe Chemnitz) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz am Autobahnparkplatz "Rossauer Wald" insgesamt 110 Fahrzeuge sowie 130 Personen.
Auch Polizisten aus Tschechien unterstützte die vierstündige Kontrollaktion. "Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren vor Ort", teilte die Polizei mit.
Insgesamt stellten die Einsatzkräfte fünf Verkehrsstraftaten und 26 Ordnungswidrigkeiten fest.
Unter anderem wurden drei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sechs Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet.
"Beispielsweise stand ein Fahrer eines Sattelzugs laut Vortest unter Kokain", hieß es von der Polizei weiter. Bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern schlug der Test positiv auf Amphetamine an und drei standen offenbar unter Cannabiseinfluss.
Für alle sechs Ertappten endete die Fahrt an Ort und Stelle.
Wie auch zwei TAG24-Mitarbeiter selbst erlebten, staute es sich in der Zeit kilometerweit und es ging zwischenzeitlich nur schleppend voran.
Gegen 13 Uhr wurde die Kontrollaktion beendet und der Stau löste sich auf.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa