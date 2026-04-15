Kontrollaktion auf A4: Polizei stoppt mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss

Hainichen - Am Dienstagvormittag staute es sich bis in die Mittagsstunden auf der A4 zwischen Dresden und Chemnitz . Grund dafür war eine umfangreiche Kontrollaktion.

Die Kontrollaktion sorgte für einen Rückstau auf der A4. © Guido Kirchner/dpa

In Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Bundespolizei (Gemeinsame Fahndungsgruppe Chemnitz) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz am Autobahnparkplatz "Rossauer Wald" insgesamt 110 Fahrzeuge sowie 130 Personen.

Auch Polizisten aus Tschechien unterstützte die vierstündige Kontrollaktion. "Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren vor Ort", teilte die Polizei mit.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte fünf Verkehrsstraftaten und 26 Ordnungswidrigkeiten fest.

Unter anderem wurden drei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sechs Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet.

"Beispielsweise stand ein Fahrer eines Sattelzugs laut Vortest unter Kokain", hieß es von der Polizei weiter. Bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern schlug der Test positiv auf Amphetamine an und drei standen offenbar unter Cannabiseinfluss.

Für alle sechs Ertappten endete die Fahrt an Ort und Stelle.