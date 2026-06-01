Große Sorge um vermissten Jungen (11): Spur führt zu See

Iserlohn - Großeinsatz im Märkischen Kreis: In Iserlohn wird ein elfjähriger Junge vermisst. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihm.

Bilder des vermissten Jungen (11) aus dem Polizei-NRW Fahndungsportal. © Bildmontage: Polizei-NRW Fahndungsportal

Der Schüler hatte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr das Haus verlassen und gesagt, er wolle "nur kurz" nach draußen gehen. Laut den Beamten kam er aber nicht mehr zurück.

Als es auch Stunden später keine Spur von ihm gab, alarmierten seine Eltern in der Nacht die Polizei. Seitdem läuft eine groß angelegte Suchaktion.

Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Bereich der Innenstadt im Einsatz. Ein Mantrailer-Hund konnte die Spur des Jungen bis zum Seilersee verfolgen. Danach verliert sich die Fährte.

Der Elfjährige war zuletzt mit einem grünen T-Shirt, einer grünen Hose und grünen Sneakers unterwegs. Er hat kurze, dunkle Haare.