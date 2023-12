Krankenhaus-Brand mit zwei Toten: Ermittler haben erste Erkenntnisse

Frankenthal - Ein tödlicher Brand in der Stadtklinik Frankenthal erregte große Aufmerksamkeit. Nun haben die zuständige Staatsanwaltschaft und die Polizei erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht.

Auf der chirurgischen Station der Stadtklinik Frankenthal kam es am Montagabend zu einem tödlichen Brand. © EinsatzReport24

Ein Brandermittler der Kriminalpolizei hat demnach herausgefunden, dass sich in dem Zimmer auf der chirurgischen Station im zweiten Stock der Klinik ein Rauchmelder befand, der nach ersten Aussagen einer Zeugin auch Warntöne von sich gegeben habe.

Der Apparat sei sichergestellt worden und werde nun ausgewertet, wie am heutigen Mittwoch weiter mitgeteilt wurde.

Ferner gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass der Brand am zurückliegenden Montagabend nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen sei.

Vielmehr wird vermutet, dass "unsachgemäßer Umgang mit Feuer in dem Patientenzimmer" zu dem tragischen Unglück geführt habe. Hinweise auf absichtliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor.

Die Feuerwehr war am Montagabend zu einem Großeinsatz in der rheinland-pfälzischen Stadt ausgerückt. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf zwei Leichen in dem lichterloh brennenden Zimmer.