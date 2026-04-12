Krasse Szenen bei Junioren-Fußballspiel: 36-Jähriger greift 13-Jährigen an
Halle (Saale) - Bei einem C-Jugend-Fußballspiel in der Merseburger Straße in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt kam es am Samstagmittag zu unschönen Szenen. Ein 13-Jähriger wurde angegriffen und beleidigt.
Das teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) am Sonntagmittag mit.
Laut Fußball.de hatten die C-Junioren der SG Einheit Halle II zur angegebenen Zeit dort ein Spiel gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg O.W. (Spielstand 8:2).
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei griff während des Spiels ein 36-jähriger Deutscher plötzlich einen 13-jährigen Jungen syrischer Herkunft an.
"Dabei soll es auch zu beleidigenden sowie volksverhetzenden Äußerungen gekommen sein", so der Polizeisprecher.
Wie es zu dem Angriff kam, ist nicht bekannt. Eine medizinische Behandlung des Kindes wurde aber vor Ort abgelehnt. Informationen zum Gesundheitszustand des Jungen wurden nicht mitgeteilt.
Der 36-Jährige hatte schon vor dem Eintreffen der Polizei den Sportplatz verlassen. Sein Name ist den Beamten trotzdem bekannt. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Nötigung und Volksverhetzung ermittelt.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa